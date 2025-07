Selfies für gesunde Haut

Der Fleck am Rücken sieht komisch aus? Das Muttermal am Arm wächst? Da sollte man zum Hautarzt, aber der nächste Termin ist erst in ein paar Monaten frei. Krankenkassen bieten für solche Fälle digitale Hautchecks an.

«Nicht jedes Hautproblem bedarf zwangsläufig einer ärztlichen Behandlung in der Praxis», findet Hessens größte Krankenkasse, die AOK. «So manches erweist sich als harmlos oder kann rezeptfrei gelindert werden. Für Laien ist es aber nicht möglich, das genauer zu differenzieren.»

Daher bietet die AOK ihren Versicherten an, ein Foto der Hautstelle an einen «OnlineDoctor» zu schicken. Die Registrierung bei dem Anbieter ist für Versicherte der AOK Hessen kostenfrei. Ein dermatologisches Team meldet nach wenigen Stunden zurück, ob man zum Arzt sollte oder nicht.

AOK findet das Angebot «wegweisend»

«Erstaunlicherweise wird dieser Hautcheck noch relativ selten genutzt», wundert sich die AOK. 2024 wurden lediglich 3.350 Anfragen für die hessischen Versicherten registriert. Die Krankenkasse hält das Angebot dennoch für «wegweisend». Dass es bisher wenig genutzt werde, liege vermutlich daran, dass es noch zu wenig bekannt sei. Die Krankenkasse rechnet mit wachsendem Zuspruch.

Laut AOK waren 85 Prozent der Fälle digital abschließbar. Dem Rest wurde eine persönliche Untersuchung empfohlen. 93 Prozent der Nutzer waren einer Umfrage zufolge mit der Handlungsempfehlung zufrieden.

Digitale Haut-Checks weit verbreitet

Eine Stichprobe bei anderen Kassen in Hessen ergab, dass ein digitaler Haut-Check inzwischen Standard ist. Alle Kassen betonten aber, dass das Angebot kein Hautkrebs-Screening abdeckt - dafür muss man in eine Praxis.

Die Techniker Krankenkasse hat eine App, bei der man per Telefon oder Live-Chat medizinisch beraten wird und eine Online-Sprechstunde. Beides kann man auch für hautärztliche Fragen nutzen und dabei auch Fotos von Hautstellen hochladen. «Der Bedarf ist hoch und die Online-Sprechstunde wird gerne genutzt», so eine Sprecherin.

Auch bei der DAK gibt es eine Videosprechstunde und eine App, die Versicherte für dermatologische Fragen nutzen können. Wer eine Hautstelle prüfen lassen möchte, kann einen Fragebogen ausfüllen und Fotos hochladen. «Innerhalb von 24 Stunden bekommt man ein hautärztliches Feedback, Hinweise zur weiteren Therapie und gegebenenfalls ein Rezept», so eine Sprecherin.

Der Teledoktor der Barmer ist per App und Telefon erreichbar. Das Angebot umfasst auch einen Haut-Check zur Ersteinschätzung dermatologischer Auffälligkeiten. Das Interesse sei groß, sagte ein Sprecher: «Das Haut-Check-Angebot des Teledoktors erzielte im Jahr 2024 ein Nachfragewachstum von 180 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.»

Hautärzte nicht begeistert

Hautärzte sind weniger begeistert: Der Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD) reagierte vor rund einem Jahr auf das Angebot der Barmer: «Während die Kasse bei ihren Versicherten mit dem Service glänzen kann, schlagen die schwierigen und zeitintensiven Fälle, die digital nicht final behandelt werden können, in dermatologischen Praxen auf», lautet die Kritik.