Umfrage: Abnehmwünsche schaffen Milliardenmarkt

Die weit verbreiteten Abnehmwünsche in Europa und Nordamerika schaffen nach einer internationalen Umfrage einen Milliardenmarkt für Sportbranche, Nahrungsmittelindustrie, Pharmahersteller und Gesundheitswesen. Mehr als die Hälfte der 2.150 Befragten in den USA, Deutschland und Großbritannien hat demnach im vergangenen Jahr versucht, abzunehmen. Für die Untersuchung beauftragte die Unternehmensberatung Strategy& das Umfrageinstitut Appinio. In Deutschland nahmen 700 Menschen teil.

Über 70 Prozent bevorzugen demnach Sport, doch jeweils beträchtliche Anteile der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kaufen auch kalorienreduzierte Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel und Abnehmpräparate.

Mehrheit stuft sich selbst als übergewichtig ein

Die Demoskopen fragten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst nach ihrem Body-Maß-Index (BMI), der das Körpergewicht im Verhältnis zur Körpergröße anzeigt. Über 61 Prozent - auch der Befragten in Deutschland - ordneten sich selbst bei einem BMI von 25 und darüber ein, ab dem ein Mensch laut Deutscher Adipositas-Gesellschaft als übergewichtig gilt. Gut 71 Prozent hatten versucht, ihr Gewicht durch mehr Bewegung zu reduzieren, aber 29 Prozent sagten auch, dass sie kalorienreduzierte Lebensmittel gekauft hätten. Ein knappes Viertel hatte Nahrungsergänzungsmittel eingenommen, knapp 13 Prozent nicht verschreibungspflichtigen Abnehmpräparate.

Hohe Ausgabebereitschaft, aber nicht unbegrenzt

Knapp 40 Prozent erklärten ihre Bereitschaft, bis zu 100 Euro im Monat für das Erreichen ihrer Abnehmziele auszugeben, kleinere Anteile sogar noch erheblich mehr. Allerdings ist die Zahlungsbereitschaft laut Umfrage nicht unbegrenzt: Nur eine kleine Minderheit von 14 Prozent ist laut Umfrage bereit, länger als ein Jahr Geld ins Abnehmen zu investieren.

Strategy& schätzt diesen Markt in den USA und Europa in Summe auf ein Volumen von etwa 400 Milliarden Dollar. Diese Schätzung beinhaltet alle möglichen Optionen: Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel, medizinische Präparate, Fitnessprogramme, Beratung und Therapie bis hin zu ärztlicher Behandlung und chirurgischen Eingriffen. Strategy& ist das Beratungsunternehmen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC.