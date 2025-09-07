Verzögerung bei Krankenhausreform «fatal»

Der Ärztliche Direktor des Frankfurter Universitätsklinikums warnt vor Verzögerungen bei der Krankenhausreform. Es bestehe die Gefahr, dass das Großprojekt nach dem Regierungswechsel in Berlin «rückabgewickelt» werde, sagte Prof. Jürgen Graf: «Aus Sicht der Universitätsmedizin wäre das fatal.»

Derzeit wird an einem «Anpassungsgesetz» zur Klinkreform gearbeitet, die offiziell «Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz» heißt und ein Kernanliegen des früheren Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) war. Unter anderem könnte der Zeithorizont für die Umsetzung auf bis zu sechs Jahre erweitert werden. «So viel Zeit haben wir angesichts der massiven Herausforderungen nicht», sagte Graf.

Auch der Verband der Universitätsklinika Deutschlands sieht die dringend nötige Reform gefährdet. «Anstelle einer konsequent qualitätsorientierten und zukunftsfähigen Versorgungsstruktur droht eine Manifestierung kleinteiliger und ineffizienter Strukturen», so der Verband in einer Mitteilung.