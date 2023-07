Gesundheit

vor 16 Min.

Wer mit VR-Brillen übt, soll Schlaganfall-Patienten schneller retten können

Plus VR-Brillen erleben einen Boom – auch in der Medizin. Doch was nützen Simulationen in einem Bereich, der maßgeblich auf praktische Erfahrung setzt?

Von Jonas Klimm

Ein 78-jähriger Mann liegt auf der Pritsche eines Computertomografen. Er hat Sprachstörungen; der Verdacht auf einen Schlaganfall besteht. Um ihn herum: allerhand medizinische Geräte. Ein vertrauter Anblick für Ärztinnen und Ärzte. Doch in diesem Fall handelt es sich um keinen real existierenden Untersuchungsraum. Vielmehr entspringt der Schockraum einer 3D-Simulation; möglich durch eine VR-Brille. Während Übungsteilnehmerinnen und -teilnehmer in der Realität in einem leeren Raum stehen, versorgen sie in einer durch die VR-Brille erzeugten Simulation Schlaganfall-Patienten. Künftig könnten die VR-Brillen in der Schulung des medizinischen Personals eingesetzt werden. Das Ziel: Schlaganfall-Patientinnen und -Patienten rechtzeitig behandeln und damit Leben retten.

Hinter der Idee steht Servet Yilmaz. Der 28-jährige Berliner arbeitet für den weltweit agierenden Pharmakonzern Pfizer. "Die VR-Methoden haben sich bewährt", sagt er. "Deshalb wollte ich die Möglichkeit auch hier nutzen." Yilmaz verweist auf eine Studie, die an sieben deutschen Universitätskliniken durchgeführt wurde. Das Ergebnis sei eindeutig. "Simulationserfahrene Teams brauchen signifikant kürzer als Teams ohne solche Erfahrungen", sagt er. Von der Einlieferung bis zur Behandlung haben die Teams laut Studienergebnis 21 Minuten kürzer gebraucht – 74 anstatt 95 Minuten.

