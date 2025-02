Tod von Unternehmer im Jahr 2011 nun bei «Aktenzeichen XY»

Mehr als 13 Jahre nach der Tötung eines ehemaligen Bauunternehmers in dessen Haus im mittelhessischen Pohlheim wird der Fall an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» vorgestellt. Das 80-jährige Opfer sei damals durch «massive Gewalteinwirkung» getötet worden, teilte das Polizeipräsidium Gießen zu dem Mordfall mit. Die Behörden gehen aufgrund der gesicherten Fußspuren am Tatort im Landkreis Gießen davon aus, dass es sich um mindestens drei Täter handelte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen drangen sie am späten Abend des 9. September 2011 in das Haus ein, überwältigten den Mann und zwangen ihn, im Keller einen Tresor zu öffnen. Als dies misslang, töteten sie ihn.

Intensive Ermittlungen

Trotz umfangreicher Ermittlungen wie Öffentlichkeitsfahndungen, 370 Vernehmungen und DNA-Reihenuntersuchungen mit etwa 500 Teilnehmern konnte der Fall bislang nicht geklärt werden. Der Mitteilung zufolge beschäftigt sich die Cold Case-Einheit im Polizeipräsidium Gießen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft seit mehreren Monaten wieder intensiv mit der Tat im Ortsteil Watzenborn-Steinberg.

Von der Fernsehausstrahlung erhoffen sich die Ermittler weitere Zeugenaussagen. Von Staatsanwaltschaft und privater Seite wurde eine Belohnung von insgesamt 8.000 Euro für entsprechende Hinweise ausgesetzt.