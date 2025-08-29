Hütt-Brauerei vor Schließung - kein Nachfolger in Sicht

Die traditionsreiche Hütt-Brauerei aus Baunatal steht vor dem Aus. Auf der Homepage des Unternehmens teilte Geschäftsführer und Brauereiinhaber Frank Bettenhäuser mit, er habe bereits seit längerer Zeit nach einer Nachfolgelösung für den Betrieb mit rund 40 Mitarbeitern und einer rund 270-jährigen Familiengeschichte gesucht, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern. «Leider blieb der Erfolg für den Fortbestand unserer Traditionsbrauerei aus.»

Über eine geordnete Liquidation solle deshalb ab sofort die Schließung der Hütt-Braierei erfolgen. Bei der Belegschaft bedankte sich der 68 Jahre alte Brauereiinhaber. Ein angeschlossenes Restaurant und Brauhaus sei nicht betroffen und bleibe wie gewohnt für die Gäste geöffnet. Zuvor hatten mehrere Medien über das Thema berichtet.

Die Brauereien in Deutschland kämpfen mit erheblichen Problemen, weil der Bierkonsum stetig sinkt. Oettinger-Chef Stefan Blaschak hatte erst vor wenigen Tagen eine Pleitewelle in der Branche vorausgesagt.