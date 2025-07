Letzte Juliwoche mit Schauern und Gewittern

Der schauerartige Regen und die Gewitter vom Wochenende prägen auch das Wetter zum Wochenstart in Hessen. Der Montag beginnt bewölkt, am Nachmittag gibt es wieder einzelne Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagt.

Die Temperaturen steigen in den nächsten Tagen nicht über 19 bis 22 Grad. In Hochlagen werden maximal 18 Grad erwartet, in Gipfellagen sogar nur 14 und nachts nur 9 Grad. Wechselnd bewölkt und einzelne Schauer trüben auch am Dienstag die Sommer- und Ferienfreude in Schwimmbädern und Eisdielen, auf Picknickplätzen und Waldwegen. Am Mittwoch ist erneut mit schauerartigem Regen zu rechnen.

Kommt der Sommer im August zurück?

Der Sommer ist aber noch lange nicht vorbei, trösten die Meteorologen. Von Mitte August an solle es zumindest nach den Langfrist-Prognosen wieder deutlich schöner, sonniger und wärmer werden. Und der aktuelle Regen freue zumindest die trockenheits- und hitzegestresste Natur.