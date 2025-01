Flüchtende Ladendiebe stoßen Seniorin zu Boden

Eine 85-jährige Frau ist in einem Supermarkt in Kassel von zwei flüchtenden Ladendieben zu Boden gestoßen und dabei schwer verletzt worden. Die Seniorin, die an der Kasse anstand, erlitt einen Oberschenkelhalsbruch und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Das tatverdächtige Duo - laut Polizei ein 40-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau - habe Lebensmittel im Wert von 9,27 Euro stehlen wollen. Als ein Mitarbeiter die beiden ertappte habe, sollen sie versucht haben, durch den geöffneten Kassenbereich zu flüchten. Dabei verhielten sich die Tatverdächtigen den Angaben zufolge aggressiv, beleidigten und schlugen nach dem Mitarbeiter, wie die Polizei berichtete. Im Eingangsbereich habe ein unbekannter Zeuge die Tatverdächtigen dann gestoppt.

Die Polizei nahm die beiden kurz darauf fest. Sie müssen sich nun wegen Ladendiebstahls, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.