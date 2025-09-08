Icon Menü
Gewalt in Beziehung: Freundin gewürgt? Mann in Untersuchungshaft

Gewalt in Beziehung

Freundin gewürgt? Mann in Untersuchungshaft

Das Paar soll zunächst gestritten, der Mann seine Lebensgefährtin daraufhin angegriffen haben. Doch die Frau kann sich wehren.
Von dpa
    Gegen den Mann wird wegen versuchten Totschlags und Bedrohung ermittelt. (Symbolbild)
    Gegen den Mann wird wegen versuchten Totschlags und Bedrohung ermittelt. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    Weil er seine Freundin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben soll, ist ein 42-jähriger Mann in Kassel in Untersuchungshaft genommen worden. Nach den bisherigen Ermittlungen seien die beiden am Samstagnachmittag in der Wohnung in Streit geraten, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium mit. Die Frau sei durch das Würgen offenbar kurzzeitig bewusstlos geworden, dann habe sie den stark betrunkenen Mann aus der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Rothenditmold gedrängt. Er wurde vor dem Haus festgenommen. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags und Bedrohung ermittelt.

