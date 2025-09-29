Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Gewalt in Partnerschaft: Frau von Lebensgefährten schwer verletzt

Gewalt in Partnerschaft

Frau von Lebensgefährten schwer verletzt

Nachbarn hören die Schreie in der Wohnung. Sie rufen nicht nur die Polizei, sondern greifen selbst ein.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die geschlagene Frau erlitt Kopfverletzungen und wurde in eine Klinik geflogen. (Symbolbild)
    Die geschlagene Frau erlitt Kopfverletzungen und wurde in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Eine Frau ist in Diemelstadt von ihrem Lebensgefährten mit Schlägen schwer verletzt worden. Die 48-Jährige sei mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Sie habe vor allem am Kopf viele Hämatome und Platzwunden erlitten. Ihr 51 Jahre alter Lebensgefährte wurde in Untersuchungshaft gebracht. Im betrunkenen Zustand soll er sie im Bad gegen die Wände und die Toilettenschüssel geschlagen haben. Nachbarn im Stadtteil Rhoden hatten am frühen Samstagabend die Schreie der Frau gehört und die Polizei alarmiert. Zudem hinderten sie den Mann daran, weiter auf die Frau einzuschlagen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden