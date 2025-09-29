Frau von Lebensgefährten schwer verletzt

Eine Frau ist in Diemelstadt von ihrem Lebensgefährten mit Schlägen schwer verletzt worden. Die 48-Jährige sei mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Sie habe vor allem am Kopf viele Hämatome und Platzwunden erlitten. Ihr 51 Jahre alter Lebensgefährte wurde in Untersuchungshaft gebracht. Im betrunkenen Zustand soll er sie im Bad gegen die Wände und die Toilettenschüssel geschlagen haben. Nachbarn im Stadtteil Rhoden hatten am frühen Samstagabend die Schreie der Frau gehört und die Polizei alarmiert. Zudem hinderten sie den Mann daran, weiter auf die Frau einzuschlagen.

