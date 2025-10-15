Mann soll Partnerin getötet haben - Anklage erhoben

Mit einem Messer soll ein Mann seine Lebensgefährtin getötet haben - nun hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage wegen des Verdachts des Totschlags gegen ihn erhoben. Die Ermittler werfen dem 41-Jährigen laut Mitteilung vor, im September 2024 die damals 42-Jährige bei einem Streit in einer Wohnung in Bad Homburg durch einen Messerstich getötet zu haben.

Bei Befragungen nach der Tat soll der Mann gelogen und eine andere Person der Attacke bezichtigt haben, woraufhin diese für fast einen Tag in Gewahrsam genommen worden sei. Daher werfen die Ermittler dem 41-Jährigen, der die italienische Staatsbürgerschaft hat, auch falsche Verdächtigung vor. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft muss nun das Landgericht Frankfurt über die Eröffnung einer Hauptverhandlung in dem Fall entscheiden.