Weil Schöffe aufs Handy schaute: Prozess beginnt erneut

Vor dem Stuttgarter Landgericht beginnt einer der großen Prozesse um die Gewaltserie im Raum Stuttgart von vorn, weil ein Schöffe während einer Zeugenaussage eine WhatsApp-Nachricht gelesen hat. Die Angeklagten hatten nach Angaben des Landgerichts seine Ablehnung beantragt, weil sie den Mann für möglicherweise befangen hielten. Alles, was an den fünf bisherigen Prozesstagen verhandelt wurde, wie beispielsweise Zeugenvernehmungen, wird von Dienstag (ab 9.00 Uhr) an wiederholt.

Im Prozess müssen sich zwei junge Männer seit Ende Oktober verantworten, weil sie im März 2023 einen damals 34-jährigen Türken im Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen angeschossen und lebensgefährlich verletzt haben sollen. Den beiden 22 und 21 Jahre alten Deutschen wird versuchter Mord vorgeworfen. Angeklagt ist zudem ein ebenfalls 21 Jahre alter Türke wegen Strafvereitelung. Er soll nach der Tat die Waffe entsorgt haben, die der Schütze wohl illegal besessen hatte.

Die Schüsse werden der Gewaltserie zwischen zwei rivalisierenden Banden in der Region Stuttgart zugerechnet, die die Ermittler seit Mitte 2022 beschäftigt. Die mutmaßlichen Täter ordnet die Staatsanwaltschaft der Gruppe aus dem Raum Esslingen zu, das Opfer soll eine Führungsperson der rivalisierenden Gruppe aus Zuffenhausen gewesen sein.