Festnahme nach brutaler Attacke bei Rap-Konzert in Frankfurt

Knapp vier Monate nach einem gewalttätigen Angriff am Rande eines Rap-Konzerts in Frankfurt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Er soll Anfang Mai vor der Jahrhunderthalle in Höchst einem Mann mehrmals gegen den Kopf getreten haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilten. Die Mordkommission ermittelt wegen versuchten Totschlags. Am Donnerstag wurde der Verdächtige festgenommen, er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Er soll zu einer Gruppe gehören, die mehrere Personen angegriffen und verletzt haben soll.

Frankfurt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Attacke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis