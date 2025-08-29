Icon Menü
Gewalttat: Festnahme nach brutaler Attacke bei Rap-Konzert in Frankfurt

Gewalttat

Festnahme nach brutaler Attacke bei Rap-Konzert in Frankfurt

Ein Mann wird am Rande eines Rap-Konzerts in Frankfurt schwer am Kopf verletzt. Jetzt sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.
Von dpa
    Der Verdächtige wurde rund drei Monate nach der Tat gefasst. (Symbolbild)
    Der Verdächtige wurde rund drei Monate nach der Tat gefasst. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    Knapp vier Monate nach einem gewalttätigen Angriff am Rande eines Rap-Konzerts in Frankfurt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Er soll Anfang Mai vor der Jahrhunderthalle in Höchst einem Mann mehrmals gegen den Kopf getreten haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilten. Die Mordkommission ermittelt wegen versuchten Totschlags. Am Donnerstag wurde der Verdächtige festgenommen, er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Er soll zu einer Gruppe gehören, die mehrere Personen angegriffen und verletzt haben soll.

