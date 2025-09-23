Mann bei Streit in Schrebergartenanlage getötet

Bei einem Streit in einer Schrebergartenanlage in Königstein im Hochtaunuskreis ist ein 47 Jahre alter Mann getötet worden. Zwei 58 und 67 Jahre alte Verdächtige seien in der Nähe des Tatorts festgenommen worden, teilten das Polizeipräsidium Westhessen und die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit. Hintergrund der Tat sind womöglich Provokationen – von wem sie ausgingen und was genau passierte, wird noch ermittelt. Die beiden Verdächtigen waren demnach Besucher des benachbarten Gartengrundstücks des Opfers.

Nach den Ergebnissen der rechtsmedizinischen Untersuchung erstickte der 47-Jährige. Es wurde massive Gewalt gegen seinen Hals festgestellt, außerdem wurde die Atmung des Opfers durch Druck auf seinen Brustkorb behindert. Die beiden Verdächtigen sitzen wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Totschlags in Untersuchungshaft. Die Tat ereignete sich bereits am Samstagabend, die Ermittler machten sie aber erst drei Tage später öffentlich.