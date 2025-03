Mann in Kassel erstochen - zwei Tatverdächtige in U-Haft

Im Fall eines erstochenen 44-jährigen Mannes in Kassel sind zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Eine 28 Jahre alte Frau und ein 37-jähriger Mann wurden einem Haftrichter vorgeführt, der wegen Fluchtgefahr und der Schwere der Tat Untersuchungshaft anordnete, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kassel gemeinsam mitteilten.

Der 44-jährige Deutsche war in der Nacht zum vergangenen Donnerstag im Stadtteil Rothenditmold getötet worden, ein Fahrradfahrer fand die Leiche. Nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung waren die Tatverdächtigen, eine Russin sowie ein Mann mit deutscher und kasachischer Staatsangehörigkeit, einen Tag später in der Innenstadt von Melsungen gefasst worden.

Motiv und Hintergründe der Tat weiterhin ungeklärt

Beide seien dringend tatverdächtig, dem Mann in Tötungsabsicht Stich- und Schnittverletzungen zugefügt zu haben, teilten die Ermittler mit. Sie müssen sich demnach nun wegen vorsätzlichen Totschlags verantworten.

Das Motiv und die Hintergründe der Tat seien weiterhin unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kasseler Kripo, hieß es. Nach bisherigem Kenntnisstand kannten die beiden Tatverdächtigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis das aus Kassel stammende Opfer.

Auch die Ermittlungen, ob ein Zusammenhang mit einem im Kasseler Stadtteil Kirchditmold gefundenen, ebenfalls erstochenen 51-jährigen Mann besteht, dauern den Angaben zufolge an. Der Getötete war am vergangenen Donnerstagnachmittag in seiner Wohnung entdeckt worden.