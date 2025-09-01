Messerangriff am Gleis 11 - Mann schwer verletzt

Bei einem Messerangriff im Frankfurter Hauptbahnhof ist ein 21 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er wurde in einem Krankenhaus notoperiert, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Nach den bisherigen Erkenntnissen war es am Sonntagabend gegen 21.00 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Der eine Kontrahent zückte daraufhin am Gleis 11 ein Messer und verletzte den 21-Jährigen schwer. Der Täter flüchtete zu Fuß, nach ihm wird gesucht. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

