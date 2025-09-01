Icon Menü
Gewalttat: Messerangriff am Gleis 11 - Mann schwer verletzt

Gewalttat

Messerangriff am Gleis 11 - Mann schwer verletzt

Bei einem Streit zückt ein Mann am Bahnsteig plötzlich das Messer: Das 21-jährige Opfer muss notoperiert werden. Nun laufen Ermittlungen zur Frage, was hinter der Tat steckt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Täter flüchtete zu Fuß. (Archivbild)
    Der Täter flüchtete zu Fuß. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa

    Bei einem Messerangriff im Frankfurter Hauptbahnhof ist ein 21 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er wurde in einem Krankenhaus notoperiert, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Nach den bisherigen Erkenntnissen war es am Sonntagabend gegen 21.00 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Der eine Kontrahent zückte daraufhin am Gleis 11 ein Messer und verletzte den 21-Jährigen schwer. Der Täter flüchtete zu Fuß, nach ihm wird gesucht. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

