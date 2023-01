Mord in Siegen: Fahndung nach 60-Jährigem läuft

In Siegen hat sich in der Nacht auf Donnerstag eine Gewalttat ereignet, welcher ein 28-Jähriger zum Opfer fiel. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht.

In Nordrhein-Westfalen wurde in der Nacht zum Donnerstag ein 28 Jahre alter Mann ermordet. Die Polizei war wegen eines gewalttätigen Streits in den Siegener Stadtteil Niedersetzen gerufen worden. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, fanden sie den Mann mit schweren Verletzungen in einem Wohnhaus. Das gab ein Polizeisprecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bekannt. Eine Reanimation brachte demnach keinen Erfolg. Von dem Täter war in dem Gebäude keine Spur. Nun läuft die Fahndung.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es sich bei dem Flüchtigen, der im Verdacht steht, der Täter zu sein, um einen 60 Jahre alten Mann handeln. Nach ihm wurde am Donnerstagmorgen mit Suchhunden und einem Hubschrauber gefahndet. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass er von der Gewalttat blutende Verletzungen davongetragen hat.

Der Flüchtige könnte auch eine Pistole bei sich führen. Die Polizei konnte aber keine Angaben dazu machen, ob es sich um eine scharfe Waffe oder eine Schreckschusswaffe handeln könnte. Wenn Zeugen den Verdächtigen zu Gesicht bekommen, sollten sie ihn nicht ansprechen. Stattdessen sollte direkt der Notruf gewählt werden.

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Details zur Tatwaffe und dem genauen Hergang der Tat gab sie zunächst nicht bekannt.

