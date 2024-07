Verdächtiger nach Tötung am Ammersee unter Mordverdacht

Nicht einmal eine Woche nach der tödlichen Messerattacke auf einen 74-Jährigen in Herrsching hat die Polizei einen Tatverdächtigen in Frankreich festgenommen. Hinweise aus der Bevölkerung, der Inhalt des Rucksacks eines 22-jährigen Serben und zahlreiche Videoaufnahmen hätten zu dem raschen Fahndungserfolg beigetragen, sagte Manfred Frei, Chef der Fürstenfeldbrucker Kriminalpolizei. Ermittelt werde wegen Mordes.

Es waren laut Frei «eine Vielzahl von Spuren und Erkenntnissen, die uns dazu gebracht haben, einen Tatverdächtigen zu identifizieren». Man sei dem Mann bereits auf der Spur gewesen, dann habe ein Zeuge nach der Öffentlichkeitsfahndung den Mann erkannt.

«Der Fall ist sehr ungewöhnlich.»

Das Motiv blieb offen. Man ermittele in alle Richtungen. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. «Der Fall ist sehr ungewöhnlich.» Ob sich der Mann schon geäußert hat, konnte Frei zunächst nicht sagen.

Französische Spezialkräfte der Polizei hatten den Mann am Donnerstagmorgen gegen 10.00 Uhr in einem Appartement in einem Ort bei Paris festgenommen. Er soll am Freitag in Frankreich dem Haftrichter vorgeführt und dann nach Deutschland ausgeliefert werden. Stimme der Mann seiner Auslieferung zu, könne er binnen zehn bis 14 Tagen überstellt werden - andernfalls könne es auch Monate dauern.