Ein verletzter Mann ist am Morgen in Darmstadt gefunden worden. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus und ermittelt. Der 24-Jährige habe in der Nähe einer Bus- und Straßenbahnhaltestelle gelegen. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Schwere der Verletzungen war zunächst unklar. Einzelheiten wurden mit Blick auf die Ermittlungen zunächst nicht genannt.

