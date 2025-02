Leiche in Biblis gefunden - Hinweistelefon eingerichtet

Nachdem am Montag ein 81-Jähriger tot in einer Wohnung in Biblis (Kreis Bergstraße) gefunden wurde, hat die ermittelnde Mordkommission ein Hinweistelefon eingerichtet. Gesucht werden Zeugen, die zwischen Sonntag und Montag verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort in der Lindenstraße gemacht haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Hinweise können demnach auch anonym abgegeben werden.

Nach der Obduktion des Leichnams am Dienstag und ersten Ermittlungen gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Die Mordkommission mit über 20 Beamten wurde am Dienstag gegründet. Weitere Details zum Vorfall nannten Polizei und Staatsanwaltschaft wegen laufender Ermittlungen vorerst nicht.