37-Jährige tot vor Erotik-Kino gefunden

Offenburg im Ortenaukreis in Baden-Württemberg ist offenbar Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens geworden. Am Dienstagabend wurde eine Frau mitten in der Stadt brutal attackiert und erlag noch am Tatort ihren schweren Verletzungen. Der Täter ist auf der Flucht – eine Großfahndung läuft auf Hochtouren.

Frau in Offenburg angegriffen: Zeugin entdeckt schwer verletztes Opfer

Laut Polizei machte eine Passantin gegen 19.15 Uhr eine grausame Entdeckung: Auf einem Weg zwischen Hauptstraße und Unionrampe, direkt vor einem Erotik-Kino, lag eine blutüberströmte Frau. Sofort alarmierte sie die Polizei und Rettungskräfte eilten herbei. Doch jede Hilfe kam zu spät – die Frau starb noch vor Ort an den Folgen der massiven Gewalt.

Am Mittwochfrüh veröffentlichte die Polizei weitere Erkenntnisse über das Opfer: Es handele sich bei der Verstorbenen vermutlich um eine 37-jährige Französin. Demnach habe sich die Frau aus Frankreich auf dem Nachhauseweg von ihrer Arbeit als Psychotherapeutin befunden. Die Kriminalpolizei hat die Sonderkommission „Rampe“ mit rund 60 Beamten eingerichtet, um den brutalen Mord aufzuklären.

Tödlicher Angriff in Offenburg: Großfahndung nach Täter

Die Polizei setzte umgehend eine groß angelegte Fahndung in Gang. Zahlreiche Einsatzkräfte durchkämmten die Umgebung, auch eine Drohne wurde eingesetzt, um mögliche Fluchtwege aus der Luft zu überprüfen. Die Ermittler konzentrieren sich nun darauf, den Täter so schnell wie möglich zu fassen.

Ob es sich um eine Beziehungstat, einen Raub oder eine andere Art von Verbrechen handelt, ist noch unklar. Die Ermittler prüfen derzeit, ob Wertsachen fehlen oder ob es vor der Tat bereits Auseinandersetzungen gab.

Offenburg liegt nur wenige Kilometer von der deutsch-französischen Grenze entfernt, rund 20 Kilometer südöstlich von Straßburg. Die Nähe zu Frankreich spielt für die Fahndung eine wichtige Rolle.

Offenburg (Baden-Württemberg): Polizei bittet um Hinweise

Bislang sind mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, die derzeit ausgewertet werden. Dennoch sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen, die bei der Aufklärung des Tötungsdelikts in Offenburg hilfreich sind:

Wer hat am Dienstag zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr im Bereich der Unionrampe und dem Rée Carré verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegen.