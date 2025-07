Nach Leichenfund in Biblis: Tatverdächtiger in U-Haft

Nach dem Fund eines toten Mannes in seiner Wohnung in Biblis (Kreis Bergstraße) im Februar sitzt nun ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Gegen den 34-Jährigen werde wegen Mordverdachts ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Darmstadt mit. Der Arbeiter aus Südosteuropa war bereits kurz nach der Tat ins Visier der Ermittler geraten, er hatte kurzzeitig in dem Haus des Getöteten gelebt.

Mit einem europäischen Haftbefehl wurde nach ihm gesucht. Im Juni wurde er in Griechenland festgenommen und nach seiner Auslieferung nach Deutschland am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Er äußerte sich zu dem Tatvorwurf bislang nicht.

Der getötete Mann war am 10. Februar von Angehörigen gefunden worden. Für die Ermittlung wurde eine Mordkommission mit über 20 Beamten gegründet.