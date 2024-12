„Love Island VIP“ 2024: Gewinner - Diese Kandidaten haben gewonnen

Staffel 1 von „Love Island VIP“ läuft derzeit auf RTL2. Bekannte Reality-TV-Stars suchen im Rahmen der Datingshow nach der großen Liebe. Die Spielregeln sind schnell erklärt, im Prinzip gibt es nämlich nur eine: Wer kein Couple hat, muss früher oder später die Heimreise antreten. Immer wieder stoßen außerdem neue Kandidatinnen und Kandidaten zur Gruppe dazu - die sogenannten „Granaten“ sorgen mit ihrer Ankunft nicht selten dafür, dass die Karten komplett neu gemischt werden.

Die Moderation von „Love Island VIP“ übernimmt Sylvie Meis, dem Gewinner-Couple winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Gemäß der Sendetermine von „Love Island VIP“ 2024 steht seit dem 5. Dezember bereits die finale Episode des Kuppelformats auf der Streaming-Plattform RTL+ zur Verfügung, die Gewinner sind somit bekannt.

Sie möchten wissen, welches Paar „Love Island VIP“ 2024 gewonnen hat und welche Kandidaten sich kurz vor dem Ziel geschlagen geben mussten? Hier in diesem Artikel finden Sie die wichtigsten Infos zur finalen Folge.

Gewinner von „Love Island VIP“ 2024: Das sind die Sieger

In der letzten Folge der ersten Staffel von „Love Island VIP“ kämpften die verbliebenen Couples um den Sieg und die 50.000 Euro. Letzten Endes sicherten sich Chiara Fröhlich und Patrick Fabian das Geld, gingen somit als Gewinner aus der Kuppelshow hervor. Die Entscheidung darüber fällten die Mitstreiter des Duos. Anders als in den gewöhnlichen Staffeln von „Love Island“, in denen bislang stets die Zuschauer das Sagen sowie das letzte Wort hatten, gab es in der VIP-Version eine Abstimmung von allen Kandidaten der Show. Chiara nahm bereits an den Dating-Shows „Der Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“ teil, Patrick wurde vor allem durch sein langjähriges Mitwirken in der Serie „Berlin - Tag & Nacht“ bekannt.

Finale von „Love Island“ 2024: Das waren die Finalisten

Die folgenden Couples erreichten ebenfalls das Finale von „Love Island VIP“ 2024, hatten letztendlich aber das Nachsehen gegen die späteren Gewinner Chiara und Patrick:

Yeliz Koc und Leandro Fünfsinn

Sophie Imelmann und Yasin Mohamed

„Love Island VIP“ 2024: Wer ist raus?

Die folgenden, aus diversen anderen Reality-Shows bekannten Kandidaten nahmen an der ersten Staffel von „Love Island VIP“ teil. Wer ist im Laufe von Staffel 1 rausgeflogen? Hier folgt ein Überblick:

Jill Lange (raus in Folge 2)

Marcellino Kremers (raus in Folge 3)

Tracy Candela (raus in Folge 4)

Viktoria Miller (raus in Folge 5)

Danilo Cristilli (raus in Folge 7)

Aurelia Lamprecht (raus in Folge 8)

Tobias Pietrek (raus in Folge 8)

Wilson Coenen (raus in Folge 8)

Melissa Damilia (raus in Folge 8)

Gigi Birofio (raus in Folge 8)

Sandra Janina van der Heide (raus in Folge 8)

Übertragung von „Love Island VIP“ im TV und Stream

„Love Island VIP“ 2024 wird sowohl im Free-TV als auch im Stream übertragen. Im linearen Fernsehen gibt es die einzelnen Folgen im regulären Programm von RTL2 zu sehen, auf der Streaming-Plattform RTL+ lassen sie sich stets schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung abrufen. Dementsprechend wird das Finale erst in der kommenden Woche, nämlich am 12. Dezember 2024, im Free-TV ausgestrahlt, während die letzte Folge von „Love Island VIP“ im Stream bereits jetzt zur Verfügung steht.