Wir bringen Sie in das neue Europa-Park Stadion und die Wasserwelt Rulantica

Der SC Freiburg trägt seine Heimspiele seit Kurzem im „Europa-Park Stadion“ aus. Gewinnen Sie eine Übernachtung im Europa-Park und besuchen Sie das Bundesligaspiel gegen Mainz.

Seit Herbst ist Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park, Namensgeber für die neue Heimat des SC Freiburg - und Sie haben die Chance, ein Wochenende in Rust zu verbringen und das Spiel des Breisgauer Bundesligisten gegen den 1. FSV Mainz 05 live im Europa-Park Stadion zu verfolgen.



In Zusammenarbeit mit dem Europa-Park verlosen wir exklusiv für unsere Leserinnen und Leser zwei Eintrittskarten für das Bundesligaspiel am Samstag, 12. Februar (15.30 Uhr), eine Übernachtung für zwei Personen in einem der 4-Sterne Superior Hotels des Europa-Parks (inklusive Frühstück) sowie zwei Eintritt für die Wasserwelt Rulantica am Sonntag, 13. Februar. Die Wasserwelt Rulantica ist ein Angebot des Europa-Park in Rust. Sie umfasst zwölf thematisierte Bereiche mit 37 Attraktionen, davon 27 Wasserrutschen.

Und so können Sie gewinnen: Kommentieren Sie kurz unter dem Gewinnspiel-Beitrag auf unserer Facebook-Seite "Augsburger Allgemeine", warum Sie gerne gewinnen würden. Die Verlosung endet am Donnerstag, 10. Februar, 12 Uhr.

Die Gewinner werden von uns im Anschluss per Facebook-Direktnachricht benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Die Wasserwelt Rulantica gehört seit 2019 zum Europa-Park. Foto: Europa-Park Rust

SC Freiburg spielt seit Oktober im Europa-Park Stadion

Nach Jahrzehnten im Dreisamstadion trägt der SC Freiburg seit Oktober seine Heimspiele im neuen Europa-Park Stadion unweit der Freiburger Messe aus. Die neue, moderne Arena kostete 76,5 Millionen Euro und bietet Platz für insgesamt 34.700 Zuschauer. Namensgeber ist der langjährige Partner des Bundesligisten, der Europa-Park in Rust, der 40 Kilometer nördlich von Freiburg liegt. Deutschlands größter Freizeitpark hat sich die offizielle Namenspartnerschaft nach eigenen Angaben mit einem langjährigen Vertrag gesichert. (AZ)

