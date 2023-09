Wir bringen Sie zum FCA-Spiel in das Europa-Park Stadion und den Freizeitpark

Gewinnen Sie zwei Übernachtungen im Europa-Park, Eintrittskarten für den Vergnügungspark und besuchen Sie das FCA-Spiel im Europa-Park Stadion in Freiburg.

Seit knapp zwei Jahren ist Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park, Namensgeber für die neue Heimat des SC Freiburg. Sie haben die Chance, ein Wochenende in Rust zu verbringen und das Spiel des Breisgauer Bundesligisten gegen den FC Augsburg live im Europa-Park Stadion zu verfolgen.

Wochenend-Paket für Fußball- und Achterbahnfans zu gewinnen

In Zusammenarbeit mit dem Europa-Park verlosen wir exklusiv für unsere Leserinnen und Leser:

zwei Sitzplatz-Karten für das Bundesligaspiel SCF gegen FCA am Sonntag, 1. Oktober (17.30 Uhr)

am Sonntag, 1. Oktober (17.30 Uhr) zwei Übernachtungen für zwei Personen im 4-Sterne Superior Hotel Colosseo des Europa-Parks (inklusive Frühstück)

für zwei Personen im 4-Sterne Superior des Europa-Parks (inklusive Frühstück) Eintritt für die Wasserwelt Rulantica am Freitag, 29. September

am Freitag, 29. September Eintritt in den Europa-Park am 30. September und 1. Oktober.

Und so können Sie gewinnen: Kommentieren Sie kurz unter dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite "Augsburger Allgemeine", warum Sie gerne gewinnen würden. Die Verlosung endet am Sonntag, 17. September, 20 Uhr.

Die Gewinner werden von uns im Anschluss per Facebook-Direktnachricht benachrichtigt.





Im Europa-Park können Besucher durch 16 europäische Themenbereiche schlendern und die über 100 Attraktionen und Shows besuchen. In unmittelbarer Nähe zum Europa-Park können Gäste außerdem in der Wasserwelt Rulantica Bade- und Rutschenspaß in einer nordischen Themenwelt genießen. Sie umfasst zwölf thematisierte Bereiche mit 37 Attraktionen, davon 27 Wasserrutschen. (AZ)

Die Wasserwelt Rulantica gehört seit 2019 zum Europa-Park. Foto: Europa-Park Rust

