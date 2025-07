Regen und Wolken zum Ende der Woche in Hessen

Zum Ende dieser Woche müssen sich die Menschen in Hessen auf Regen und Wolken einstellen. Am Freitag sei es wechselnd bis stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Außerdem könne es kurz regnen. Die Temperaturen liegen den Angaben zufolge bei Höchstwerten von 22 Grad in Nordhessen und 26 Grad in Südhessen. Dazu gehe ein schwacher bis mäßiger Wind.

Am Samstag sei es weiter wechselnd bis stark bewölkt; vor allem im Norden gebe es zeitweise Schauer. Derweil zeige das Thermometer maximal 21 Grad in Nordhessen und 27 Grad in Südhessen. Der Wind wehe schwach bis mäßig.

Am Sonntag ziehen nach Angaben des DWD abermals Wolken über Hessen, gebietsweise regnet und gewittert es. Dabei sei lokal auch Starkregen möglich. In Südhessen lasse sich die Sonne etwas öfter blicken. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von 23 bis 29 Grad. Es wehe ein schwacher bis mäßiger Wind; bei Gewitter seien auch starke Böen möglich.