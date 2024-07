Blitz schlägt in Einfamilienhaus ein - Dachstuhlbrand

Bei einem Gewitter in Niederbayern hat ein Blitzeinschlag einen Dachstuhlbrand verursacht. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 100 000 Euro, wie sie mitteilte. Ob das Einfamilienhaus in Landau an der Isar (Landkreis Dingolfing-Landau) noch bewohnbar ist, wusste die Polizei zunächst nicht. Die drei Bewohner konnten sich demnach selbst in Sicherheit bringen und blieben körperlich unversehrt.

