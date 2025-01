Wechselhaftes Wetter in Hessen: Regen, Schnee und Glätte

Nach einer stürmischen Nacht bleibt das Wetter in Hessen unbeständig. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach am Main kündigten wechselnd bis stark bewölktes Wetter mit Wind und örtlichen Regenschauern an. In höheren Lagen geht der Regen in Schnee über, dort sind Sturmböen möglich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 4 und 7 Grad, im Bergland 0 bis 3 Grad. Zudem kann es örtlich gewittern.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es nach DWD-Angaben stark bewölkt bis bedeckt. Anfangs gibt es gebietsweise Regen- oder Schneeregenschauer, im Bergland fällt Schnee. Im Verlauf der Nacht lassen die Niederschläge nach und die Wolken lockern auf. Die Temperaturen sinken auf 2 bis minus 1 Grad, in Hochlagen bis minus 3 Grad. Es besteht Glättegefahr.

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter anfangs wechselnd bewölkt, im Süden stark bewölkt mit Regen. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung auch im Norden zu und es breitet sich Regen aus, der im Bergland zunächst als Schnee fällt. Dabei kann es kurzzeitig gefrieren. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 5 Grad, in Hochlagen herrscht teils Dauerfrost um 0 Grad.

Am Donnerstag bleibt es stark bewölkt bis bedeckt mit anhaltendem, teils kräftigem Regen. Zum Nachmittag und Abend lassen die Niederschläge nach. Bei gleichzeitig fallender Schneefallgrenze kann es bis in das Flachland Schneeregen oder Schnee geben, was Glättegefahr mit sich bringt. Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen 2 und 6 Grad im Norden und bis zu 10 Grad im Süden. Dazu geht mäßiger Wind, vereinzelt sind Sturmböen möglich.