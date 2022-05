Warnung vor Gewittern für Bayern

Bayern muss sich am Donnerstag wieder auf Gewitter einstellen: Für mehrere Landkreise wurden Gewitter-Warnungen ausgesprochen.

Am Donnerstag soll es wieder krachen in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern besonders in der Mitte und im Osten des Bundeslandes. Welche Landkreise besonders betroffen sind, lesen Sie hier. (Stand 05.05.2022, 15:00 Uhr)

Landkreise mit Gewitter-Warnung in Bayern

Die Gewitter ziehen vor allem über den Osten und die Mitte Bayerns. Wie der Deutsche Wetterdienst meldet, müssen sich Bürger in Niederbayern, in der Oberpfalz und in Oberbayern auf Unwetter im Laufe des Tages einstellen. Es gibt eine amtliche Warnung vor starken Gewittern, die vereinzelt aus dem Südwesten heranziehen. Gerechnet wird mit Starkregen mit bis zu 15 Litern pro Quadratmeter und Stunde. Zudem soll es starken Wind geben, der Wetterdienst sagt Windböen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde voraus. Vereinzelt soll es auch hageln; allerdings laut Vorhersage nur kleine Körner.

Video: AFP

Diese Landkreise sind von der Unwetterwarnung betroffen:

Landkreis Regen

Landkreis Freyung-Grafenau

Landkreis Schwandorf

Landkreis Kelheim

Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

Stadt Regensburg

Landkreis Regensburg

Landkreis Eichstätt

Landkreis Roth

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Landkreis Donau-Ries

Landkreis Oberallgäu

Stadt Kempten ( Allgäu )

Wie immer bei Gewitterwarnungen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Blitzeinschlägen und Verkehrsbehinderungen wegen Starkregen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch