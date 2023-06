Schwere Gewitter in Deutschland erwartet – kommt es heute zum Tornado?

In weiten Teilen Deutschland muss man sich am Donnerstag auf schwere Gewitter einstellen. Sogar Tornados sind wegen der "Superzellen" möglich.

Deutschland steht offenbar das größte Unwetter des bisherigen Jahres bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht in einer Vorhersage von einer "Schwergewitterlage", die am Donnerstag über Deutschland zieht. In fast allen Regionen der Bundesrepublik ist mit schweren Gewittern und Unwettern zu rechnen. In einem Gebiet könnte sich sogar ein Tornado entwickeln.

Gewitterwarnung heute: Schwere Gewitter wegen "Superzellen"

Laut dem Deutschen Wetterdienst wird es am Donnerstag, 22. Juni, zwei Hauptschauplätze der Gewitter geben. Im Süden und Südwesten Deutschlands dürften sich starke Gewitterzellen bilden. In den Regionen kann es neben starken Regen und Hagel auch Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 120 Kilometer pro Stunde geben. Das gilt vor allem für ganz Bayern. In östlichen und mittleren Landesteilen sind Gewitter mit Starkregen vorhergesagt. Die Regenfälle können an Vormittag auftreten. Im Süden geht es wohl etwas später los.

Der DWD ist in seiner Vorhersage nicht allein. "Es gibt Signale für sogenannte Superzellen", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung in einer Vorhersage für wetter.net. Bei Superzellen handelt es sich um mächtige Gewitterzellen, die mit einer rotierenden Aufwärtsbewegung auffallen. Sie bringen schwere Unwetter mit sich. Starkregen und Hagel sind typisch, sogar Tornados möglich.

Gewitterwarnung für Deutschland: Tornado-Gefahr besteht – Hitzewarnung herausgegeben

Tornado-Gefahr dürfte vor allem in Mitteldeutschland bestehen. Jung warnt: "Tornados sind starke Luftwirbel, die aus einer Superzelle heraus entstehen. Sie sind gefährlich und haben große Zerstörungskraft. Deshalb sind angemessene Schutzmaßnahmen erforderlich."

Gleichzeitig werden in Deutschland heute hohe Temperaturen zu erwarten. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Hitzewarnung herausgegeben. Im Südosten des Landes können Spitzenwerte von 35 bis 37 Grad auftreten.

Es entsteht ein "unangenehmer Wetter-Cocktail", wie es Andreas Matzarikis vom DWD ausdrückt: "Wir sehen deutschlandweit die erste Hitzewelle, auch wenn sie in manchen Gebieten nur zwei, drei Tage andauert. Und es gibt sehr viel Feuchte." Es kommt dadurch zu schwül-warmen Temperaturen, die gefährlich sein können. Laut Matzarikis ist es wichtig, die Innenräume kühl zu halten und die Sonne draußen zu lassen.