„Giftige Wolke“ über Deutschland - das hat es mit dem Wetterphänomen auf sich

Über Deutschland findet gerade ein Wetterphänomen statt, das möglicherweise gefährliche Folgen haben könnte - eine Temperaturinversion. Dabei ist die Luft in höheren Schichten wärmer als am Boden. Was erst harmlos klingt, kann insbesondere in Großstädten unangenehm werden.

So entsteht die „giftige Wolke“

Wenn vom Erdboden Warmluftblasen aufsteigen, können die eine solche Inversionsschicht nicht durchdringen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Inversion wird demnach zu einer Sperrschicht, die einen Austausch zwischen tief liegenden und höher liegenden Luftschichten verhindert. Inversionswetterlagen sind laut DWD insbesondere in industriell ausgerichteten Ballungsräumen folgenreich, da sich die Luftschichten nicht durchmischen und sich somit innerhalb der Schicht am Boden die Luft mit Schadstoffen anreichern kann.

„Hoch ‚Günther‘ hat uns damit eine unsichtbare, aber giftige Wolke beschert, die das Leben für viele Menschen zur Belastungsprobe macht“, zitiert Merkur.de den Meteorologen Dominik Jung von wetter.net. In Großstädten hat das Hochdruckgebiet bereits zu einem bedenklichen Anstieg der Luftverschmutzung geführt. Zudem sei schlechte Luftqualität anders als Smog nicht sichtbar. „Wir atmen sie ein, ohne es direkt zu merken – doch unser Körper spürt die Belastung“, sagt Jung weiter.

schlechte Luftqualität: So schadet sie der Gesundheit

Feinstaub wirkt sich laut dem Umweltbundesamt negativ auf die Gesundheit von Menschen aus. Feinstaubpartikel würden Entzündungen und Stress in menschlichen Zellen auslösen. Halte dies über einen längeren Zeitraum an, könne das zu Erkrankungen führen. Feinstaub stelle eine besondere Belastung für Kinder, Menschen mit vorgeschädigten Atemwegen und ältere Personen dar.

Laut dem Umweltbundesamt kann eine langfristige Belastung mit Feinstaub diese Auswirkungen haben:

eine Erkrankung der Atemwege, z. B. Asthma oder Lungenkrebs

eine Erkrankung des Herz-Kreislaufsystem, z. B. Bluthochdruck

eine Stoffwechsel-Erkrankung, z.B. Diabetes Typ 2

eine Erkrankung des Nervensystems, z. B. Demenz