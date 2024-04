Gil Ofarim kündigt neue Musik an – kein Wort über Skandal

Nach dem Davidstern-Skandal und monatelanger Stille hat sich Gil Ofarim auf Instagram zurückgemeldet. Der Musik will seine Gitarren verkaufen und wieder Musik machen.

"Das Leben geht weiter, step by step", schreibt Gil Ofarim am Donnerstag auf Instagram und kündigt damit einen Neustart nach seinem Prozess um einen erfundenen Davidstern-Skandal an. "Ich... werde mich wieder der Musik widmen und an meiner neuen Scheibe schreiben", so der 41-Jährige.

Am Mittwoch hatte sich Ofarim nach monatelanger Stille wieder in den sozialen Medien gemeldet. Auf Instagram erschien ein Countdown zum "Frühjahrsputz Gitarren Sale". Er gab bekannt, dass er seine Gitarren – und die seines berühmten Vaters – versteigern will. "Ein paar meiner alten Weggefährten suchen ein neues Zuhause. Sie haben mich auf Konzerten, Tourneen, bei Studioaufnahmen und ganz besondere Momente meines Lebens begleitet" (Grammatik-Fehler im Original), schrieb Ofarim am Donnerstag. Er fügte einen Link zum Verkaufsportal Ebay-Kleinanzeigen an. Dort wird unter anderem "Abi Ofarims Konzertgitarre" für 10.000 Euro angeboten. Der 60er-Jahre Star Abi Ofarim (1937-2018) ist der Vater von Gil Ofarim.

Gil Ofarim kündigt neue Musik an: Musiker verlor Prozess

Zu dem Skandal um ihn und seinem Prozess um Verleumdung und falsche Verdächtigung im vergangenen Jahr verlor der 41-Jährige zunächst kein Wort. "Packen Sie Ihren Stern ein", soll der Rezeptionist eines Leipziger Hotels im Oktober 2021 zu Ofarim gesagt haben. Diese Geschichte erzählte der 41-jährige Musiker damals aufgelöst in einem zweiminütigen Video, das er auf Instagram veröffentlichte. Das Video schlug hohe Wellen. Doch es dauerte nicht lange, bis Zweifel an der Geschichte aufkamen. Denn ein Video aus dem Hotel, das der Bild vorlag, warf Fragen auf.

Doch Ofarim hielt auf während des Prozesses gegen ihn weiterhin lange an seinen Antisemitismusvorwürfen fest. Ende November legte er dann überraschend ein Geständnis ab. "Die Vorwürfe treffen zu", sagte der Musiker am Dienstag vor dem Landgericht Leipzig. Zu dem Hotelmanager, der als Nebenkläger auftritt, sagte er: "Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen." Das Verfahren wurde gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 10.000 Euro eingestellt.

Nutzer kritisieren Gil Ofarim nach Instagram-Post

Unter Ofarims Instagram-Post zu seinem angekündigten Neustart hagelte es Kritik. "Alter, dein ernst? Als wenn nichts wäre wieder da !", schrieb jemand. Oder: "Mit Verlaub, aber nach diesem massiven Fehlverhalten wäre eine öffentliche Entschuldigung mehr als überfällig!" Eine weitere Nutzer kommentierte: "Ein Statement, ein paar Worte, eine Entschuldigung, ... sehr traurig. Nichts." Doch es gab aber auch versöhnlichere Töne: "Menschen machen Fehler... Menschen lernen daraus." (mit dpa)