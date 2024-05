"Giovanni Zarrella Show": Zuschauer beschweren sich über Live-Panne bei Schlagerstar Maite Kelly

Bei der "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF hat es eine Panne bei einem Live-Auftritt gegeben. Der Vorfall ereignete sich, als Schlagerstar Maite Kelly ihren Song "Es ist einfach passiert" sang.

Was war denn da los? Die Zuschauer der ZDF-Sendung "Die Giovanni Zarrella Show" erlebten am Samstagabend, 4. Mai 2024, eine Panne vor dem Fernseher. Direkt zu Beginn der Musik-Show, als Maite Kelly auf der Bühne stand, kam es zu einer Panne. Der Schlagerstar sang seinen aktuellen Hit "Es ist einfach passiert", doch der hörte sich nicht so an, wie er sollte.

Die Sängerin performte ohne Playback - und das wurde ihr offenbar zum Verhängnis. Denn Maite Kelly war teilweise kaum zu verstehen und kam aus dem Takt. Die 44-Jährige traf schlichtweg die Töne nicht, was sich vor dem TV weniger gelungen anhörte.

"Giovanni Zarrella Show": Netz nicht begeistert von Auftritt

Deswegen gab es für Maite Kellys Auftritt auch keine positiven Kommentare im Netz. Eine Nutzerin schreibt zu einem Videoausschnitt auf Instagram, der deren Auftritt zeigt: "Sorry, darauf kann ich Verzichten! An die die sich jetzt aufregen, man kann und muss nicht jeden mögen." Ein Anderer kommentiert: "Hat sie Knödel im Hals- hört sich so an."

Auch bei X (vormals Twitter) reagierten User auf die Panne. "Horror der Ton bei Maite Kelly" oder "Was ist mit Maite Kelly passiert?" ist dort zu lesen. Es gab aber auch Stimmen, die sich von der Panne weniger gestört zeigten. Ein Mann schreibt: "... sie ist großartig, aber hier klingt es, als würde sie gegen die Musik ansingen, schade." Eine Frau weist schließlich darauf hin: "Vielleicht hätte man noch erwähnen können, dass sie technische Probleme hatte. Sie hat anschließend wunderbar gesungen."

Tatsächlich waren die Ton-Probleme wohl nicht im Studio zu hören. Das Publikum schien nämlich begeistert von der Show. Es klatschte und tanzte zu Maites Hit.

Maite Kelly bemerkte Ton-Panne

Maite Kelly selbst hatte während ihres Auftritts gemerkt, dass etwas nicht stimmt. "Ich hoffe, das Timing war gut. Ich habe alles gehört. Ich habe nur gedacht, ich hänge mich an den Gitarristen", zitiert das Schlager-Portal schlager.de sie aus einer Aussage zu Giovanni Zarrella.

Übrigens: Auch beim Saison-Auftakt vom ZDF-Fernsehgarten gab es eine Panne. Und vor einiger Zeit machte Beatrice Egli mit einem Malheur Schlagzeilen.