Kasseler Bürgerpreis für Klimaforscher Mojib Latif

Der Meteorologe, Ozeanograf und Klimaforscher Mojib Latifist mit dem Kasseler Bürgerpreis «Das Glas der Vernunft» ausgezeichnet worden. Latif gelte als einer der profiliertesten Wissenschaftsvermittler im deutschsprachigen Raum und sei für seine klare Sprache und seinen unermüdlichen Einsatz geehrt worden, wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel verständlich zu machen und in konkrete Handlungsoptionen zu übersetzen, teilte die Gesellschaft der Freunde und Förderer des Bürgerpreises mit.

«Mojib Latif hat seit vier Jahrzehnten wissenschaftliche Erkenntnisse als Grundlage vernünftigen Handelns verteidigt», sagte demnach Wilfried Sommer, Vorsitzender des Vorstandes der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Preises. «Er steht für die Gestaltungskraft, Signalwirkung und Vorbildfunktion, die auch beim Klimaschutz in einer Allianz der Willigen liegt.»

Das mit 20.000 Euro dotierte «Glas der Vernunft» wurde 1990 von Kasseler Bürgern als Auszeichnung gestiftet. Vergeben wird sie an Menschen, die sich in besonderem Maße um Aufklärung, Vernunft und Toleranz verdient gemacht haben. Zu den Preisträgern gehören zum Beispiel der Whistleblower Edward Snowden, der frühere Bundespräsident Joachim Gauck sowie die Autorin und Publizistin Carolin Emcke.