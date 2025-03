Neun Verletzte und Sperrung auf A45 nach Glatteisunfall

Nach einem Glatteisunfall mit mehreren Verletzten auf der A45 bei Wilnsdorf ist die Autobahn am Morgen in Richtung Frankfurt voll gesperrt worden. Ein Auto sei bei einem «witterungsbedingten Alleinunfall» in die Mittelleitplanke geschleudert und auf die Fahrbahn zurückgeprallt, sagte ein Dortmunder Polizeisprecher. Fünf weitere Fahrzeuge seien aufgefahren.

Nach ersten Ermittlungen gab es acht Leichtverletzte und eine schwer verletzte Person. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Es sei auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt worden. Die Sperrung zwischen Wilnsdorf und Haiger/Burbach sollte laut Polizei bis in die Mittagsstunden dauern. Der Unfall wurde um 7.33 Uhr gemeldet. Nähere Informationen zu den Unfallbeteiligten gab es laut Polizei zunächst nicht.