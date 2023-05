Glaube

Pfingstliche Freikirche Hillsong: Auf Kosten der Gläubigen?

Das Pfingstereignis, hier in einer römisch-katholischen Kirche dargestellt: Der Heilige Geist kommt in „Zungen wie von Feuer“ über Jesu Jünger.

Plus Die „Hillsong Church“ gilt als modern und ist sogar für Promis attraktiv. Nun gibt es massive Vorwürfe. Was hat es mit der weltweit wachsenden Pfingstbewegung auf sich?

Worum es an Pfingsten geht? Gott sendete nach Jesu Kreuzestod, Auferstehung und Himmelfahrt den Heiligen Geist zu den Jüngern Jesu aus. 50 Tage nach Ostern erschienen ihnen „Zungen wie von Feuer“, heißt es. Sie „begannen, in anderen Sprachen zu reden“ – um die Frohe Botschaft überall verkünden zu können: Christus ist wahrlich auferstanden, er ist der Sohn Gottes!

Für eine weltweit schnell wachsende christliche Bewegung ist das Pfingstereignis von zentraler Bedeutung: Die Pfingstbewegung fokussiert sich in ihrer Glaubenspraxis auf den Heiligen Geist, eine der drei Erscheinungsformen Gottes. Freikirchliche Pfingstgemeinden gibt es auch in Deutschland, eine davon steht gerade heftig in der Kritik – die hippe „Hillsong Church Germany“. Hauptvorwurf: Sie instrumentalisiere den Glauben und mache Profit im Namen des Herrn.

