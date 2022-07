Gletscherabbruch in Italien: Zahl der Toten steigt auf neun

Der Gletscherabbruch in Italien hat nach neuesten Erkenntnissen neun Menschen das Leben gekostet. Die Justiz sieht offenbar von einer Anklage ab.

Nicht sieben, sondern mindestens neun Menschen sind beim Gletscherabbruch in den norditalienischen Dolomiten ums Leben gekommen. Diese offiziell bestätigte Opferzahl nannte der Präsident der Autonomen Provinz Trient, Maurizio Fugatti, am Mittwochabend (6. Juli) in Canazei am Fuße des Berges

Vier Tote seien von Angehörigen identifiziert worden. Bei den übrigen fünf Opfern sei die Identität dagegen noch nicht geklärt.

Bei dem Unglück am Sonntag hatten Massen aus Eis, Schnee und Geröll mehrere Bergsteiger in den Tod gerissen. Insgesamt acht Menschen wurden verletzt, darunter auch ein Mann und eine Frau aus Deutschland, die in italienische Kliniken gebracht wurden.

Gletscherabbruch in Italien: Suche nach Opfern mit Drohnen

Auch am Mittwochvormittag suchten die Behörden zunächst mit Drohnen weiter nach möglichen Opfern. Sie stellten zudem Überwachungsgeräte auf, die Bewegungen an der abgegangenen und nun fest gewordenen Gletschermasse messen können.

Wegen ihrer Instabilität waren die Bergungsarbeiten am Boden zuletzt nicht möglich. Die Gemeinde sperrte aus Sicherheitsgründen und für die Zeit der Arbeiten die Zugänge zum Berg ab und stellte Strafen in Aussicht, falls sich Wanderer nicht an die Regeln halten sollten.

Unterdessen schließt die Justiz in Trient aus, dass das Unglück vorhersehbar war, wie Staatsanwalt Sandro Raimondi der Nachrichtenagentur Ansa sagte. Die Ermittler wollten den Hergang aber rekonstruieren, Filme sichten und Zeugen hören.

Gletscherabbruch in Italien mit Todesfolge: Klimawandel wohl Auslöser für das Unglück

Experten vermuten hinter dem Abbruch des Gletscherstücks Folgen des Klimawandels. In diesem Jahr waren die Temperaturen in der Gegend höher als gewöhnlich, weshalb das Eis früher zu schmelzen begann.

Außerdem fehlten Niederschläge im Winter und Frühjahr, von denen der Gletscher hätte zehren können. Seit Jahren geht das Eis in den Bergen Italiens bereits zurück. Wegen der sich ändernden Bedingungen empfehlen Bergkenner Wanderern, ihre Routen vorher gründlich zu planen und sich zu informieren.

Am Donnerstag wollen die Rettungskräfte die Suche fortsetzen. Feuerwehr, Polizei und Bergrettung sollen mit Hunden auch am Boden weiter nach Opfern suchen. (mit dpa)