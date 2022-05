Ach, Boris! Mit Premier Johnson zurück in die Zukunft

Der britische Premier Boris Johnson kämpft mit alten Maßeinheiten gegen seine jüngsten Probleme an. Was sonst noch passieren könnte, wenn es ganz dicke für ihn kommt.

Was tun, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht? Klar, eine Wasserschlacht beginnen! Und was tun, wenn jeder an einem herum krittelt? Klar, das Thema wechseln und ablenken! Hat Boris Johnson als Großmeister der politischen Krisen-PR beides drauf.

Der jüngste "Move" des britischen Premiers, dessen "Partygate"-Affäre um fröhliche, illegale Feiern zu Lockdown-Zeiten ihn täglich stärker in Bedrängnis bringt: einfach genial und genial einfach. Johnson also verspricht seinem Volk einmal mehr, es könne künftig wieder auf alte, "imperiale" Maßeinheiten wie Pfund und Unze setzen. Wie zu Zeiten, als Queen Elizabeth II. den Thron bestieg. Das war vor 70 Jahren und wird in den nächsten Tagen groß gefeiert.

Was ist der nächste "Move" von Boris Johnson?

Von Johnson lernen, heißt Populismus lernen. Und die Gunst der Stunde erkennen. Denn natürlich geht es mal wieder um den Brexit und die ach so böse EU. Die verdammte zwar nicht Maßeinheiten wie Pfund und Unze zum Beispiel für Frischwaren, verpflichtete den Handel aber auf Angaben in Kilogramm und Gramm.

Auf der Insel ist damit ein schönes Nebeneinander der Maßeinheiten entstanden: Bier etwa wird im Pub nach wie vor als "pint" (circa 0,57 Liter) geordert. Das öffentliche Leben ist davon nicht zusammengebrochen. Dennoch ist Johnson der Applaus der Brexit-Befürworter und EU-Hasser sicher.

Was aber, wenn es noch dicker für ihn kommt? Der nächste Boris-"Move" könnte die Einführung einer Pferdekutschen-Pflicht auf Londons Straßen sein – warum auch nicht, Pferde sind beliebt. Und wenn nichts mehr zu helfen scheint, bliebe ihm als letztes Mittel: Freibier für alle. Egal, in welcher Maßeinheit.

