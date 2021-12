Auch das noch! Toilettenpapier wird deutlich teurer

Im ersten Lockdown horteten plötzlich alle Toilettenpapier, die Regale waren wie leergefegt. Nun droht die nächste Klorollen-Krise.

Erinnern Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, noch an die Zeit, in der wir die Corona-Krise mit anfänglicher Sorge, aber noch größerem Staunen betrachtet haben? Damals, in der ersten Welle, im ersten Lockdown, als man noch alles fotografiert hat und es an seine Liebsten verschickte: Überall Schlangen! Das Mehl ist ausverkauft! Schnell, hier gibt es noch Toilettenpapier!

Ganze Zeitungsseiten wurden dem Hamstern und Horten gewidmet, Bäcker buken Törtchen in Toilettenpapierform und einige Rollen zogen sogar ins Museum ein, als Relikte der Pandemie. Mittlerweile haben sich die Gemüter wieder beruhigt, doch die nächste Klopapier-Krise scheint unausweichlich. Drastisch teurer sollen die Rollen werden, genauso wie Taschentücher und Küchenkrepp. Um 20 Prozent will der große Hersteller Essity, zu dem Marken wie Tempo und Zewa gehören, die Preise erhöhen, kündigte Konzernmanager Volker Zöller in einem Interview an und legte dramatisch nach: „Was sich die letzten Wochen in unserer Branche getan hat, ist nicht mehr normal.“

20 Prozent teurer soll das Toilettenpapier werden

Schon wie in der ersten großen Toilettenpapier-Krise ist auch jetzt die Pandemie Schuld an allem – zumindest mittelbar. Zöller klagt über die hohen Rohstoff- und Energiepreise. Dazu noch die momentanen Logistikprobleme: „Preiserhöhungen sind daher unausweichlich.“

Glücklich schätzen können sich nun aber zumindest jene Menschen, die vor zwei Jahren als übertriebene Horter und peinliche Hamsterer verlacht wurden. Denn wer im Frühjahr 2020 ein ausreichend großes, um nicht zu sagen gewaltiges Rollen-Lager angelegt hat, dem kann die neue Klopapier-Krise jetzt völlig egal sein.

Lesen Sie dazu auch