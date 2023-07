Aus Super RTL wird RTL Super – haben die das von Bayern abgeguckt?

RTL benennt seinen Fernseh-Kinderkanal um. Auf das Ergebnis muss man erst einmal kommen. Ganz unlogisch ist es aber dann doch nicht.

Namen geben seit jeher Rätsel auf, nicht erst, seit Eltern ins Geburtenregister Kreationen wie Chantal-Alisa Niedergschloderer eintragen lassen. Kim ist auch so ein Mysterium. Frag nach beim Fußball-Rekordmeister Bayern München. Ist Kim jetzt der Vor- oder Nachname des Neuzugangs aus Südkorea? Sein Spitzname ist übrigens Monster. Dann halt so.

Bayern hat, wie auf allen anderen Feldern des Lebens, auch namenstechnisch eigene Gesetze. Wird auf dem Weg zwischen Kirche und Wirtshaus die Nachricht von einer neuen Erdenbürgerin verkündet, ist selbstredend nicht von Chantal-Alisa Niedergschloderer die Rede, sondern von der Niedergschloderer Chantal-Alisa. In der modernen Medienwelt sprechen sich solche Erfolgsmodelle schnell herum. Wie anders ist das zu erklären, was die Kölner RTL-Gruppe mit ihrem Fernseh-Kinderkanal vorhat?

Heißt das, aus ProSieben wird nun SiebenPro?

Der ging 1995 mit der Serie "Neue Abenteuer mit Winnie Puuh" erstmals auf Sendung, und zwar unter dem Namen Super RTL. Dieser hielt sich immerhin stolze 28 Jahre. Nun "harmonisiert" RTL seit geraumer Zeit "seine gesamte Markenarchitektur", wie das dann so schön heißt. Mit der Konsequenz neuer Name also. Aus dem Streaminganbieter TVnow wurde schon RTL+. In unserem Fall greift nun das Modell Niedergschloderer. Tataaa: Aus Super RTL wird RTL Super.

Nun ist in dieser Welt nichts unmöglich. Auf dass eine Kettenreaktion die Fernsehblase erfassen und das Publikum künftig zwischen SiebenPro, Erste das oder 1.Sat hin- und herzappen möge. Aber in Bayern würden sie auch damit fertigwerden: der Niedergschloderer Toni, die Niedergschloderer Irmi, der Niedergschloderer Maurice-Eugene und die Niedergschloderer Chantal-Alisa.

