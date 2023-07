Autobahn-Auffahrt in Neudrossenfeld wird zum Schicksalsort für Lastwagen

In Oberfranken gibt es seit Jahren eine besondere Form der Kurvendiskussion. An einem Ort, den die Einheimischen "Bier-Kurve" nennen.

Behaupte niemand, das Leben verlaufe in geraden Bahnen. Schlag nach in der Biografie eines jeden älteren Semesters, youtube die grazilsten 400-Meter-Läufe der Leichtathletik-Geschichte, verfolge den Gang eines Oktoberfest-Besuchers nachts um halb eins. Die Kurve ist der Lebensweg des kleinen Mannes und verursacht schon im schulpflichtigen Alter erste Albträume, spätestens bei der Kurvendiskussion im Mathe-Unterricht. Heute wird jede noch so kleine wirtschaftliche Entwicklung mit gekrümmt-bunten Linien nachgezeichnet, vom Schuh-Absatz bis zum Bier-Konsum. Ein paar Werte, ein Grafikprogramm auf dem Computer – zack, schon erhellt die Bier-Kurve den Wissensstand einer ganzen Gesellschaft.

In Neudrossenfeld haben die Menschen einen Wissensvorsprung

Womit der Bogen von der großen Welt ins kleine Neudrossenfeld in Oberfranken geschlagen wäre. Dort haben die Menschen nämlich in puncto Bier-Kurve einen Wissensvorsprung. Das kam so zustande: Es begab sich vor vielen Jahren, dass ein mit Bierkisten beladener Sattelzug etwas zu forsch die Autobahn-Auffahrt der A70 nahm – zumindest unter Berücksichtigung der nur leidlich gesicherten Ladung, die sich selbstständig machte und mit lautem Getöse über die Fahrbahn ergoss. Das blieb kein Einzelfall. Mehrere Lastwagen ereilte das gleiche Schicksal. Zwar war nicht jedes Mal Bier an Bord, sondern auch mal Holz oder Beton. Im Volksmund hatte die Auffahrt trotzdem ihren Ruf weg: Bier-Kurve eben.

In der sich nun ein neuerlicher Brummi seiner Lieferung entledigte. Wieder schlecht gesichert, wieder Bier, 200 Kisten, rumms, Vollsperrung über Stunden. Und wieder reden sie jetzt alle über die Bier-Kurve. Für den Fahrer ein Albtraum, diese ewige Kurvendiskussion.

