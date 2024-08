Baywatch für Toni

Die knappen, knallroten Badeshorts bedecken nur das Allernötigste, die von Sonnencreme glänzenden Muskeln sind bis zum Bersten gespannt, heldenhaft sprintet der Retter zum Wasser und packt im letzten Moment das Bein des um sein Leben kämpfenden Zwergflusspferds. Solche oder ähnliche Szenen könnten sich bald im Berliner Zoo abspielen. Das liegt aber nicht etwa daran, dass hier ein Baywatch-Ableger für Tiere geprobt wird. Nein, der Grund ist viel ernsthafter.

Der Zoo ist auf der Suche nach einem Bademeister, der sich um das kleine Zwergflusspferd Toni kümmert. Dazu gehört es auch, das zwei Monate alte Mini-Hippo bei der Wassereingewöhnung zu betreuen. Derzeit planscht die Kleine noch eher unbeholfen durchs Wasser, was die Besucher zwar entzückt, aber in den Augen von Mitch Buchannon und Co. kaum die erforderliche Badetauglichkeit erfüllen dürfte.

Nilpferd-Bademeister im Berliner Zoo lebt entspannter als Kollegen im Freibad

Im Vergleich zum Job von handelsüblichen Bademeistern erscheint die Hippo-Betreuung geradezu paradiesisch. Während man sich in Freibädern mit renitenten Teenagern herumschlagen muss, dürfte Toni kaum auf den Gedanken kommen, im Anlauf vom Beckenrand aus in die gemächlich vor sich hin schwimmenden Gruppe von rüstigen Senioren zu springen. Auch Tonis Mutter Debbie muss man wohl kaum extra darauf hinweisen, dass die Aufsicht über das Kind doch etwas wichtiger ist, als auf dem Handy die neuesten Angebote auf Ebay-Kleinanzeigen zu checken.

Ganz zu schweigen von Revierstreitigkeiten, durch die sich so mancher bemüßigt fühlt, den Liegestuhl als Wurfgeschoss zu missbrauchen. Für Otto Normalbademeister ist sowas ja längst Alltag. Da erscheint der Schwimmkurs für ein Babynilpferd doch deutlich angenehmer. Selbst der Gedanke an eine Mund-zu-Mund-Beatmung dürfte sich verschmerzen lassen, schließlich winkt in einem solchen Fall ewiger Ruhm. Und möglicherweise gar die Castingeinladung zu einem Baywatch-Ableger für Tiere.