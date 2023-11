Charles: König, 75, ein Jahr Berufserfahrung

König Charles III. feiert Geburtstag und hat mit seiner Führungsposition endlich was Eigenes.

Irgendwann im Leben kommt der Moment, da man es geschafft hat. Der VW Golf Kombi abbezahlt, die silberne Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft im Fußballverein, die Kinder halbwegs unfallfrei aus dem Haus, vom Chef im Aufzug mit Namen begrüßt werden, ein Jodeldiplom. Solche Sachen eben. Statussymbole des Kleinen Mannes. Heute ein König quasi.

In der Regel lassen sich solche Erfolgserlebnisse etwa zur Mitte des Lebens verbuchen. Klar, es gibt immer ein paar Überehrgeizige, die mit Anfang 20 den zweiten Doktortitel machen und die selbst aufgebaute Firma verkaufen, um endlich mehr Zeit zu haben, die über die Jahre etwas eingeschlafenen Chinesisch-Kenntnisse aufzubessern.

Aber das ist dann doch eher die Ausnahme. Für alle, die noch nicht ganz so weit sind, sei gesagt, dass es nie zu spät ist, sich was Eigenes aufzubauen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Als König hat man es ja doch auch zu etwas gebracht

Nehmen Sie den rüstigen Briten Charles Philip Arthur George Windsor. Der Mann brauchte sich über die Raten für sein Auto eher keine Gedanken zu machen. Und doch musste er sich jahrzehntelang die Frage gefallen lassen, ob jetzt nicht langsam mal jener Moment gekommen sein müsste. Inzwischen immerhin kann er ja was Eigenes vorweisen. Wenn er an diesem Dienstag seinen 75. Geburtstag feiert, hat er jedenfalls schon mehr als ein Jahr Berufserfahrung in führender Position auf der Habenseite.

Klar, im Vorstellungsgespräch würde an dieser Stelle wohl trotzdem die Frage nach einer veritablen Lücke im Lebenslauf aufkommen. Aber excuse me, wir wollen doch nicht pingelig sein. Geht ja schließlich nicht um irgendeinen Job. Wer König von Großbritannien wird, hat es ja durchaus zu etwas gebracht, nicht wahr?

Lesen Sie dazu auch