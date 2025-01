Der Trend geht zum Zwei-Meter-Peter: Männer sind in den vergangenen hundert Jahren doppelt so stark gewachsen wie Frauen

„Ich seh‘ Dir in die Augen, Kleines“, sprach Humphrey Bogart in „Casablanca“ und glupschte dabei wie ein Dackel mit Liebeskummer. Ein muskulöser Spruch, denn mit 1,73 Meter war er zwei Zentimeter kleiner als die „Kleine“, Filmpartnerin Ingrid Bergman. Und könnte er sich heute noch solche Flirtversuche leisten? Eine neue Studie stellt jetzt fest: Große Männer liegen im Trend – und werden immer größer.

Neue Studie: Männer wachsen schneller als Frauen

Allein der Titel der Studie, großartig! Als hätte Arnold Schwarzenegger jedes Wort aus dem Duden herausgefaustet: „Der sexy und beeindruckende männliche Körper – Größe und Gewicht von Männern sind konditionsabhängige, sexuell selektierte Merkmale“, heißt die Studie der University of Roehampton, London. Ihr Ergebnis: Frauen sind heute im Schnitt 1,7 Zentimeter größer und 2,7 Kilo schwerer als vor 100 Jahren, Männer hingegen ganze 4 Zentimeter größer und 6,5 Kilo schwerer. Forscher vermuten, dass dies an einem Trend in der Partnerwahl liegt: Frauen ziehe es immer stärker zu größeren, muskulöseren Männern hin. Denn: Der Körperbau signalisiert Gesundheit und Kraft – und das vererbt sich.

Was ist das eigentlich Größe? Und wie groß ist der perfekte Mann?

Dazu eine kritische Nachfrage, in Anwaltschaft des kleinen Mannes: Was ist Größe? Brustmuskel-Volumen mal Bizeps-Härtegrad? Das Maß, auch noch die Billig-Chips im obersten Lidl-Regalfach zu erreichen? Ja, so ein Zwei-Meter-Peter kann ein hilfreicher Begleiter sein. Aber echte Größe lässt sich nicht in Zentimetern messen. Sie zeigt sich darin, dass man sich manchmal auch ganz entspannt klein macht, ohne kleinlich zu werden, mal die kleingewachsene Gattin nach den Chips hechten lässt, fürs Erfolgserlebnis – eine Kleinigkeit für die wirklich Großen. Also: „Ich seh dir in die Augen, Kleiner.“