Die Buckingham-Vorhänge werden zu Kimonos: Königlicher Vorhang, schicke Sache

König Charles III. lässt aus alten Vorhängen des Buckingham-Palastes Kimonos nähen und versteigern. Wer will das denn tragen?

Verrückt, was man aus alten Sachen alles machen kann. Aus Büchern Schlüsselboards, aus Joghurtbechern eine Lichterkette, aus Autoreifen Gartenmöbel. Upcycling nennt man das, Altes wird aufgewertet zu schönem Neuen. Fan der Methode ist Charles III., früher Prinz, nun König. Der hat kistenweise alte Vorhänge aus dem Buckingham-Palast und Schloss Windsor gespendet, um daraus etwas Feines zum Anziehen nähen zu lassen! Halt, denken Sie jetzt vielleicht, das kann doch nur ein Scherz sein! Die edlen Vorhänge, die Königin Elizabeth II. ab und an beiseiteschob, um draußen nach dem Rechten zu sehen, an die Prinzessin Diana ihren zarten Kopf lehnte, hinter denen sich der kleine William versteckte, müssten die nicht ins Royal-Curtain-Museum? Wobei ja auch die Frage gestattet ist: Kleidung aus den alten Gardinen von Charles, mal ganz ehrlich, wer will die denn tragen?

Kimonos aus Buckingham-Vorhängen: Das Höchstgebot liegt bei über 1500 Pfund

Tatsache ist: Offenbar viele. Und die sind sogar bereit, mehrere hundert Pfund dafür zu zahlen. Noch bis zum 8. Dezember kann man bei einer Online-Versteigerung auf die Kimonos bieten, die die jungen Schülerinnen und Schüler von "Future Textiles", einem Bildungsprojekt der königlichen Stiftung, aus den alten Vorhängen geschneidert haben. Das aktuelle Höchstgebot liegt bei über 1500 Pfund. Es handelt sich um eine wadenlange Robe aus einem Stoff mit blauen Delfter Blumen. Großes Interesse besteht auch an einem kurzen nur bis zur Hüfte reichenden Kimono, enteneigrün mit floralem Muster. Mit dem Erlös sollen ähnliche Bildungsprojekte der Stiftung gefördert werden. Schicke Sache also in jeder Hinsicht. Was die Käufer dann irgendwann aus dem Kimono machen, andere Sache. Vielleicht Topflappen?

