Die lange Unterhose des Karl Lauterbach

Es war nicht anders zu erwarten: Der junge Karl Lauterbach hat dereinst seiner Mutter sehr gut zugehört. Wie es sich für eine fürsorgliche Mama gehört, hat sie dem kleinen Karli sicher erzählt, dass es kein schlechtes Wetter gibt, sondern nur schlechte Kleidung. Derlei Lügen erzählen Eltern gerne. Erinnert sei an den Zusammenhang zwischen leer gegessenem Teller und Sonnenschein oder vom Fernseher in die Eckigkeit geformte Augen. Natürlich gibt es schlechtes Wetter. Februarwetter beispielsweise. Feuchtnasse zwei Grad. Weil Karl Lauterbach aber seiner Mutter gut zugehört hat, hat er sich für derartige Witterungsbedinungen Thermo-Unterwäsche gekauft.

Dass diese recht profane Anschaffung Nachrichtenwert hat, ergibt sich aus dem Wahlkampf. Jede Regung jedes Politikers ist bedeutsam. Glauben zumindest die Politiker. Für die meisten Volksvertreter ist es eine Neuerung, im Winter um Wählerstimmen zu kämpfen. Eine Bundestagswahl fand letztmals 1990 im Winter statt. Und damals waren das noch richtige Winter, jaha. Lauterbach jedenfalls trägt nun eine lange Unterhose, wenn er versucht, Wähler und Wählerinnen von seiner Eignung zu überzeugen. Prinzipiell ist es natürlich vorbildlich, dass der Gesundheitsminister auf seine Gesundheit achtet. Andererseits: Ein bisschen Kälte schadet auch keinem.

Dass es Lauterbach so schnell fröstelt, ist nicht verwunderlich. Von Pfälzer Saumagen hält der SPD-Mann sichtbar nicht viel. Allerdings müsste man nach den vergangenen Jahre erwarten, dass er ein dickes Fell hat. Das freilich hilft auch nichts, wenn es an den Ohren fröstelt - so oft wie Lauterbach auf die Mütze bekommen hat. Sollte es noch an den Zehen frieren, könnte sich ein Gang zur CDU lohnen. Im Keller des Konrad-Adenauer-Hauses finden sich sicherlich noch etliche Exemplare von der Rote-Socken-Kampagne 1994. Damals hieß die Linke noch PDS. Das war, bevor es die WASG gab. BSW hielt man allenfalls für eine falsch ausgesprochen Rinderseuche. Andere Zeiten.