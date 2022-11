Dieb beklaut Diebin und andere Geschichten aus der Welt der Langfinger

Pardon, wir können nicht anders: Wir müssen eine neue Nachricht aus der Welt der Stümper loswerden. Es wird nicht die letzte sein - versprochen!

Wir müssen reden – nicht dass zum Wochenschluss irgendetwas zwischen uns steht. Und Sie am Ende denken: Was der gute Mann da schreibt, hat er doch schon mal geschrieben. Hat er? Ja, er hat, sogar an dieser Stelle. Aber nur, was das große Ganze betrifft. Wir schreiben ja auch jedes Jahr: Der FC Bayern ist deutscher Meister. Man beachte aber das Kleingedruckte. 27 Punkte Vorsprung oder doch nur zwölf – die Kollegenschaft aus dem Sport könnte Bücher über diesen kleinen Unterschied füllen.

Deshalb in aller Offenheit: Ja, über die Welt der Stümperinnen und Stümper unter Deutschlands Dieben haben wir immer wieder in aller Nüchternheit informiert. Über Langfinger, die aus einem Transporter 350 Schuhe entwendeten, alle in Größe 37, und alle nur für den linken Fuß. Über jene, die – Klassiker! – ein Auto stahlen und darin einschliefen, auf der Flucht mit dem Fuß im Fenster stecken blieben oder eine Scheibe einschlugen, um – warum auch immer – eine Zahnprothese zu mopsen. Und mit jeder Geschichte dachten wir: Schluss jetzt, das lässt sich nicht mehr toppen.

Video, Polizei, Anzeige, das volle Programm - in gleich zwei Fällen

Doch, es lässt sich toppen – mal wieder. Tatort Kassel. Eine 34-jährige Frau betritt einen Supermarkt, stellt im Eingangsbereich eine Tasche ab, in der sich Kleidung und Einkäufe befinden, und marschiert durch die Reihen des Ladens. Dort befüllt sie einen Rucksack mit Lebensmitteln und passiert die Kasse, ohne zu bezahlen. Der Filialleiter sieht alles, stellt sie zur Rede, Anzeige, so weit, so gut.

Jetzt kommt’s. Es gibt ja noch ihre Tasche, die sie zuvor abgestellt hat. Und die ist jetzt weg. Weil geklaut. Die Videoüberwachung zeigt, wie ein Mann mit auffälligem Gang mit der Beute davonschleicht. Die Diebin erkennt den Dieb später auf der Straße. Polizei, Anzeige, das übliche Programm. Pardon, nur mal als Vorwarnung: Bis zum nächsten Mal.

