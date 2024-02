Diese Dating-App hat nur ein Ziel: ihren Entwickler

Ein Software-Entwickler aus New York hat aus seiner Beziehungsnot eine Tugend gemacht. Mit der App "Flirt with Los" sucht er nun nach einer neuen Partnerin.

Wenn Los Mayers die Beweggründe erklärt, warum er seine sehr spezielle Dating-App entwickelt hat, hört sich das erst einmal wenig erbaulich an. Mayers lebt in Brooklyn, er ist Software-Entwickler und hat sich bis zum vergangenen Jahr dem anderen Geschlecht auf konventionelle Weise genähert, "old fashioned", wie er dem US-Techmagazin Gizmodo gesagt hat. Vor einem Jahr – eine Beziehung war gerade in die Brüche gegangen – begab sich Mayers wieder auf die Suche, dieses Mal digital auf dem Datingportal Hinge, der ernsthaften Variante von Tinder. Zudem ließ er sich von Freunden beraten, um sein Profil zu optimieren, schrieb viele Nachrichten und erntete doch nur eines: Enttäuschungen.

Die Dating-App "Flirt with Los" kommt gleich zur Sache

Aber Not macht erfinderisch, vor allem, wenn man selbst Software-Entwickler ist. Mayers Antwort auf Mayers Beziehungsproblem lautete: "Flirt with Los." Eine Dating-App, bei der die Partner-Suchende gleich auf der zweiten Seite ein Bild von Los zu sehen bekommt – verbunden mit der entscheidenden Frage: "Flirt" or "Pass". Schon befindet sie sich im Austausch mit Los. Kein langes Suchen, kein Programm, das eigentlich nur eines möchte, dass man möglichst lange darauf verweilt und damit möglichst viel Umsatz erzeugt. Oder wie Los Mayers es in der Beschreibung der App formuliert: Die App "transzendiert die reine digitale Interaktion; sie läutet eine neue Ära von menschlicher Verbindung ein" – nämlich mit ihm.

Ob Mayers schon eine neue Partnerin gefunden hat, verrät er nicht. Nur so viel: Wer mit ihm zu flirten beginnt, wird auch persönliche Antworten bekommen. Die drei Bewertungen, die bislang dafür im App-Shop abgegeben wurden, waren alle positiv. Die App ist auch noch im Store erhältlich. Wahrscheinlich ist Los Mayers noch zu haben.