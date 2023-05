Ein Hoch auf die Fischsemmel!

In diesen Zeiten soll man die Feste feiern, wie sie fallen. Im Norden der Republik gedenkt man sogar einer Semmel.

Ein Bismarckhering und ein paar Zwiebelringe zwischen zwei Brothälften gequetscht – das ist das klassische Fischbrötchen in seiner schlichtesten Form. Der Bayer spricht beim Friesen-Snack prosaischer von einer Fischsemmel.

Dieselbe hat aber vor allem in den deutschen Küstenregionen an Nord- und Ostsee so etwas wie Kultstatus. In ungezählten Variationen wird das Fischbrötchen angeboten: mit Brathering, Rollmops, Sprotten oder Lachs. Bewährt hat es sich in jedem Fall weltweit auch als effektives Katerfrühstück. Mundgeruch inklusive.

Wie wäre es mit einem Tag der Weißwurst?

Was genau der Grund ist, warum man im Norden der Republik am Samstag ganz offiziell den Tag des Fischbrötchens begeht, ist nicht detailliert überliefert. Ganz offensichtlich hat aber vor Jahren die Kreativabteilung eines norddeutschen Tourismusverbandes den Feiertag eingeführt, um den Frühsommerfrischlern an der Küste die Langeweile zu vertreiben. Darum gibt es in vielen Städten Shantychöre zu den Imbissständen. Warum auch nicht? Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen soll man die Feste ja feiern, wie sie fallen.

Vielleicht lässt sich ja sogar Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vom Tag des Fischbrötchens inspirieren und ruft im südlichen Freistaat künftig den Tag der Weißwurst, der fränkischen sauren Zipfel oder des Allgäuer Bergkäses aus. Alles positiv wirkende Aktionen, die im Wahlkampf Stimmen bringen könnten.

Und wer jetzt schon in Festlaune gekommen ist, dem bieten sich an diesem Freitag gleich mehrere Anlässe, das Leben zu feiern: der Tag des belegten Baguettes, der Tag der Handyhygiene und der Ohne-Hosen-Tag werden offiziell begangen. An dieser Stelle wird aber ausdrücklich darauf hingewiesen, zumindest Kleid oder Rock anzuziehen.