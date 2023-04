Geheimnisse aus dem Eisfach

Ein gefrorenes Erdhörnchen im Klondike. Eine Salami im Gefrierfach. Was wohl noch für Geheimnisse der Menschheit im Eis schlummern?

Vor vielen Jahren zog einmal eine unserer Redaktionen um in neue Büroräume. Da galt es nicht nur, peinlich genau das Zeitungs- und Fotoarchiv zu sortieren, sondern auch um ganz banale Dinge wie den Kühlschrank in der Küche abzutauen. Das Eisfach bestand nach Jahren des verantwortungslosen Gemeinschaftsgebrauchs aus einem monolithischen Eisblock. Doch mit jeder Stunde zeichnete sich schemenhaft immer deutlicher ein länglicher dunkler Schatten ab. Die Spannung wuchs ins Unermessliche. Welche Geheimnisse schlummerten da im Büro-Permafrost? Nach 24 Stunden war klar: Es war eine perfekt erhaltene Stange Salami.

An diese Anekdote muss man unwillkürlich denken, wenn nun die Nachricht hereinflattert, dass ein Goldsucher im Klondike im Nordwesten Kanadas ein grapefruitgroßes Fellknäuel gefunden hat. Zunächst unidentifizierbar, ergaben Röntgenuntersuchungen, dass es sich bei dem Klumpen um ein 30.000 Jahre altes mumifiziertes Erdhörnchen aus der Eiszeit handelt. In der Gegend wurden schon öfter perfekt konservierte Lebewesen gefunden. Forscher glauben, dass solche Entdeckungen wegen der Erderwärmung immer häufiger werden.

Findet man Uli Hoeneß' Erfolgsrezept für den FC Bayern im Eis?

Wir glauben, dass im ewigen häuslichen Eis auch so einige Geheimnisse konserviert sein könnten. Mal abtauen und schauen: Vielleicht schlummert irgendwo im Weißen Haus das Patent für Donald Trumps gelb-orange Föhnwelle. Im Kanzleramt sollten sie mal im alten Merkel-Eisfach nach der Gebrauchsanweisung für eine geräuschlose Regierungskoalition suchen. Und in der Zentrale des FC Bayer an der Säbener Straße das verschollene Erfolgsrezept des Uli Hoeneß.

